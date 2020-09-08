Россия считает недопустимыми любые шаги, чреватые эскалацией напряженности в Восточном Средиземноморье - Лавров

В Москве считают недопустимыми любые шаги, которые могут повлечь дальнейшее ухудшение ситуации в Восточном Средиземноморье, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия считает недопустимыми любые шаги, чреватые дальнейшей эскалацией напряженности", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Кипра.

По его словам, Москва "неоднократно призывала руководство государств региона к преодолению любых возникающих проблем, споров исключительно через диалог на основе международного права".

"Были бы готовы содействовать выстраиванию добрососедских отношений между этими странами, разумеется, если нас об этом заинтересованные стороны попросят", - заявил Лавров.