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Регион 08.09.2020 17:28

Россия считает недопустимыми любые шаги, чреватые эскалацией напряженности в Восточном Средиземноморье - Лавров

В Москве считают недопустимыми любые шаги, которые могут повлечь дальнейшее ухудшение ситуации в Восточном Средиземноморье, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия считает недопустимыми любые шаги, чреватые дальнейшей эскалацией напряженности", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Кипра.

По его словам, Москва "неоднократно призывала руководство государств региона к преодолению любых возникающих проблем, споров исключительно через диалог на основе международного права".

"Были бы готовы содействовать выстраиванию добрососедских отношений между этими странами, разумеется, если нас об этом заинтересованные стороны попросят", - заявил Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИПР, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]