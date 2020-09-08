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Макроэкономика 08.09.2020 18:02

ВВП еврозоны во II квартале упал на рекордные 11,8%, экономика вошла в рецессию - окончательные данные

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 11,8% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Предварительные данные указывали на более значительное сокращение ВВП - на 12,1%. Тем не менее, это самый резкий спад за всю историю наблюдений с 1995 года.

Таким образом, экономика вошла в рецессию на фоне негативного влияния ограничительных мер, вводившихся с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В годовом выражении ВВП еврозоны рухнул на 14,7%, значение показателя было пересмотрено с предварительного значения на уровне 15%. Но это также рекордное падение.

Эксперты не ожидали пересмотра обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

В первом квартале 2020 года, согласно уточненным данным, экономика еврозоны сократилась на 3,7% в поквартальном выражении и на 3,2% в годовом. Ранее сообщалось о снижении на 3,6% и 3,1% соответственно.

Потребительские расходы в еврозоне в апреле-июне упали на 12,4% относительно первого квартала и на 15,9% в годовом выражении. Объем инвестиций сократился на 17% в поквартальном выражении и на 21,1% в годовом. Государственные расходы уменьшились на 2,6% относительно предыдущего квартала и на 2,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Объем экспорта из еврозоны снизился на 18,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 21,5% в годовом выражении. Импорт упал на 18% и на 20,7% соответственно.

ВВП 27 государств Евросоюза во втором квартале сократился в поквартальном выражении на 11,4% после снижения на 3,3% в январе-марте. Спад в годовом выражении составил 13,9% по сравнению с 2,7% в первом квартале.

Падение ВВП Евросоюза также стало сильнейшим за всю историю наблюдений как в поквартальном, так и в годовом выражении.

ВВП Германии в апреле-июне снизился на 9,7% относительно первого квартала и на 11,3% в годовом выражении, ВВП Франции упал на 13,8% в поквартальном выражении и на 18,9% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, ВВП Испании рухнул на 18,5% относительно предыдущего квартала и на 22,1% в годовом выражении, ВВП Италии сократился на 12,8% в поквартальном выражении и на 17,7% в годовом.

В отчете Евростата также приведены данные о динамике занятости в еврозоне и ЕС в апреле-июне. Согласно окончательным данным, число занятых сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,9% в еврозоне и на 2,7% в ЕС. Снижение показателей стало максимальным за историю наблюдений.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года занятость сократилась на 3,1% в еврозоне и 2,9% в ЕС. Это также рекордное падение показателей.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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