Осло за санкции против Минска, если не будет свободных выборов

Норвегия поддержит санкции Евросоюза, направленные против белорусских властей, если не удастся добиться проведения свободных выборов в этой стране, заявила находящаяся в Вильнюсе норвежский премьер Эрна Солберг.

Она отметила, что сначала следует добавиться новых прозрачных президентских выборов в Белоруссии. "Если этого не удастся добиться, то мы должны будем ввести санкции против белорусского режима. И об этом Норвегия заявила: мы поддержим европейские санкции, когда они появятся, поскольку мы должны сделать это вместе. Но мы также должны убедиться в том, что санкции будут разумными, направлены на принимающих решения, что они не будут такими, которые лишь навредят людям или создадут враждебную атмосферу для жаждущих перемен", - заявила Солберг журналистам в Вильнюсе.

Она подчеркнула, что Запад не должен брать на себя борьбу самих белорусов за свободу. "Я считаю особо важным то, что мы не должны брать на себя борьбу белорусских людей и не должны превращать это в несколько иной конфликт. Полагаю, что это также навредило бы людям в Белоруссии", - сказала премьер.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. 18 августа ее сторонники создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Также Белоруссию покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Белоруссию член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.