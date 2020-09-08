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Дальнее зарубежье 08.09.2020 18:15

Военные самолеты США и Британии провели разведку вблизи западных и южных границ России

Американский и британские военные самолеты во вторник совершили разведывательные полеты у границ России на Балтике и Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение более двух часов курсировал вдоль морской границы Калининградской области на расстоянии примерно 30-40 км. В районе мыса Таран он приближался к границе на расстояние около 15-22 км. Вблизи Калининградской области в это время был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Тем временем, британские разведывательные самолеты RC-135W и Sentinel R.1, поднявшиеся с авиабазы Акротири на Кипре, во вторник один за другим совершили длительные полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Как сообщал Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, в понедельник российские военные три раза за сутки поднимали истребитель для "перехвата" иностранного самолёта над Баренцевым морем.

"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", - говорилось в сообщении НЦУО, поступившем в "Интерфакс".

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря", - отмечалось в пресс-релизе. После разворота британского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее в понедельник российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, а МиГ-29 "перехватывал" стратегический самолет-разведчик Sentinel R.1 ВВС Великобритании в этом же районе.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, САМОЛЕТЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]