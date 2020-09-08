Военные самолеты США и Британии провели разведку вблизи западных и южных границ России

Американский и британские военные самолеты во вторник совершили разведывательные полеты у границ России на Балтике и Черном море, следует из мониторинга западных авиаресурсов.
По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение более двух часов курсировал вдоль морской границы Калининградской области на расстоянии примерно 30-40 км. В районе мыса Таран он приближался к границе на расстояние около 15-22 км. Вблизи Калининградской области в это время был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.
Тем временем, британские разведывательные самолеты RC-135W и Sentinel R.1, поднявшиеся с авиабазы Акротири на Кипре, во вторник один за другим совершили длительные полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.
Как сообщал Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, в понедельник российские военные три раза за сутки поднимали истребитель для "перехвата" иностранного самолёта над Баренцевым морем.
"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", - говорилось в сообщении НЦУО, поступившем в "Интерфакс".
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря", - отмечалось в пресс-релизе. После разворота британского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Ранее в понедельник российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, а МиГ-29 "перехватывал" стратегический самолет-разведчик Sentinel R.1 ВВС Великобритании в этом же районе.
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