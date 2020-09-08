Премьер Норвегии за взвешенную реакцию на ситуацию с Навальным

Норвежский премьер Эрна Солберг заявила о необходимости проведения российскими властями расследования ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, однако высказалась против использования этого вопроса для обострения отношений Запада и России.
Отвечая в Вильнюсе на вопрос журналистов о том, должна ли Европа рассматривать возможные санкции в отношении России в связи с ситуацией с Навальным, Солберг сказала, что необходимо требовать прозрачного расследования происшедшего, о чем заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава норвежского правительства сказала, что при принятии решений очень важно найти баланс, чтобы стабилизировать ситуацию, "не обострять конфликт между НАТО и Россией", и "предпринимать один шаг за раз".
"Я считаю, что углубление конфликта, превращение его в конфликт "Запада и Востока", противоположно тому, что мы хотели бы видеть", - подчеркнула она. "Мы должны спросить россиян, как они будут расследовать дело, убедиться, что они расследуют так, чтобы мы все могли быть уверены, что они ищут виновных", - добавила Солберг.
Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.
В среду, 2 сентября, власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".
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