Глава Европарламента призывает власти Белоруссии прояснить ситуацию с Колесниковой

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал власти Белоруссии внести ясность в ситуацию с задержанием члена президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой.

"Глубоко обеспокоен арестом Марии Колесниковой. Мы призываем к полной ясности в ее деле и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Белоруссии", - написал глава Европарламента в твиттере во вторник.

"Мы поддерживаем народ Белоруссии в его борьбе за демократию", - подчеркнул Сассоли.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена. В ходе акций протеста есть погибшие.

Спустя два дня после выборов основной конкурент Лукашенко, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. 18 августа ее сторонники создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

7 сентября член президиума Координационного совета Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Также Белоруссию покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Белоруссию член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.