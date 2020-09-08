Нефть дешевеет на 3,5-5,6% на сигналах сохранения слабого спроса, Brent - $40,56 за баррель

Снижение цен на нефть усилилось в ходе торгов во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.
Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 во вторник составляет $40,56 за баррель, что на $1,45 (3,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,56 за баррель, что на $2,21 (5,56%) ниже уровня предыдущей сессии.
Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.
"Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано", - говорит аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.
По словам основательницы Vanda Insights Ванданы Хари, которую цитирует S&P Global Platts, "на горизонте нет факторов, которые могли бы способствовать резкому восстановлению (нефтяных цен - ИФ) после потерь за последние две недели".
На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.
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