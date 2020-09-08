В Белоруссии за сутки выявлено 177 случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 8 сентября зарегистрировано 73 тыс. 208 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 177 случаев против 172 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 721 пациент (на 7 сентября - 716) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 8 сентября выздоровели и выписаны 71 тыс. 916 пациента (на 7 сентября - 71 тыс. 883), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 33 человека.