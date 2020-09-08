В Азербайджане за сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 139 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 557, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне было зафиксировано 89 случаев заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 552.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 965 человек (+128 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 40 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,798 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 973 тыс. 838 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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