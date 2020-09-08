В Таджикистане за сутки 36 заражений COVID-19

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 36 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 860, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Накануне сообщалось о 32 новых больных за сутки.

Число выздоровевших достигло 7 тыс. 650 человек (+34 за стуки). О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 70 человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.