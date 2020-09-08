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Внутренняя политика 08.09.2020 17:27

Президент Азербайджана утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования при президенте.

Согласно распоряжению, подписанному во вторник, комиссию возглавляет глава Администрации президента Самир Нуриев.

В комиссию, состоящей из 17 человек, также вошли: завотделом по работе с правоохранительными органами администрации президента, помощник первого вице-президента и завотделом законодательства и правовой политики Администрации президента, министр юстиции, глава МВД, глава Службы госбезопасности, председатель Управления мусульман Кавказа, депутаты парламента, представители общественных организаций.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, КОМИССИЯ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]