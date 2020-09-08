Лукашенко: если Беларусь рухнет, следующая будет Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в случае "краха" республики, следующей будет Россия.
"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.
Как полагает Лукашенко, "все глобализировано и интернационализировано". "Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - заметил он.
"Потому что - а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль", - считает Лукашенко.
"Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого", - продолжил он.
"Убрать интернет и прочее... Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте", - заметил Лукашенко.
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