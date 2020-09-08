Нефть подешевела до 3-месячного минимума, Brent - $39,43 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать в ходе торгов во вторник на сигналах, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 во вторник составляет $39,43 за баррель, что на $2,58 (6,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $36,26 за баррель, что на $3,51 (8,83%) ниже уровня предыдущей сессии.
По данным FactSet, оба контракта находятся вблизи минимальной отметки с июня.
Китай с середины июля снизил закупки нефти, в то время как рост спроса на бензин в США приостановился, отмечает The Wall Street Journal.
Спрос на бензин в США на 8-10% ниже, чем годом ранее, сказал аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг.
Тем временем нефтехранилища в Китае заполнились из-за закупок дешевой нефти в мае-июле. В августе импорт нефти в Китай упал на 7,4% по сравнению с июлем, свидетельствуют данные Australia & New Zealand Banking Group. Объемы импорта продолжат сокращаться в сентябре и октябре, считает главный нефтяной аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен.
Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.
Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.
"Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано", - заявил аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.
В то же время, аналитики Julius Baer считают, что "в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель".
"С фундаментальной точки зрения ничего не изменилось. Спрос восстанавливается, предложение остается ограниченным, а избыток запасов постепенно снижается, что создает умеренную, но постоянную поддержку котировкам", - отметил главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.
Карабахские армяне осудили призыв главы сепаратистской «НКР» готовиться к войне с Азербайджаном
Президент Азербайджана утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования
Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана в России обсудили урегулирование в Карабахе
Болгария готова оперативно начать выдачу виз российским туристам после открытия границ
В Азербайджане за сутки выявлено 139 новых случаев COVID-19
Суд в Азербайджане продлил срок ареста 11 военным и гражданским лицам по делу получения взяток с рыболовов
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Индия обвинила КНР в эскалации напряженности на границе
ЕС защитит себя "углеродной границей" от недобросовестной конкуренции - глава Евросовета
Глава МИД Румынии просит Киев обеспечить языковые права этнических румын
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке - Маршрутизаторы Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает бесконтактные платежи на базе Visa Token Service
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори