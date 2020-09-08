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ТЭК 08.09.2020 19:48

ФСБ и СКР проводят следственные действия в структурах Минэнерго России

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в структурах Минэнерго, по данным СМИ, обыски проходят у замминистра энергетики Анатолия Тихонова и замдиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского.

"ФСБ и СКР проводят следственные действия в структурах Минэнерго", - подтвердил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Между тем, газета "Коммерсантъ" сообщила, что обыски проведены у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников по уголовному делу о предлагаемом мошенничестве в особо крупном размере. "После следственных действий в министерстве господина Кожуховского, по неподтвержденным официально данным, доставили на допрос в следственный комитет", - отмечает издание.

"Утром сотрудники СКР и управления "П" (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом - их оформили как неотложные следственные действия", - пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна. До недавнего времени он расследовал другое резонансное дело - в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, СЛЕДСТВИЕ, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]