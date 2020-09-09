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Байден и Харрис требуют от администрации Трампа отчитаться о разработке вакцины против COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его напарница Камала Харрис обвинили администрацию Дональда Трампа в политизации вопроса разработки противокоронавирусной вакцины и потребовали доказательств ее безопасности и эффективности.

"Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс рассматривают вакцину от COVID-19 как политический инструмент. Мы рассматриваем его как продукт науки и исследований. Выбор времени (ее введения), утверждение и распространение должны осуществляться без политических расчетов", - говорится в совместном заявлении Байдена и Харрис.

По их словам, в случае с вакциной нельзя допустить повторения "фиаско Трампа" с тестированием на коронавирус и средствами индивидуальной защиты.

"Сегодня мы ставим перед администрацией три вопроса, на которые она должна ответить, чтобы убедить американский народ в том, что политика не будет играть никакой роли в утверждении и распространении безопасной и эффективной вакцины против COVID-19", - отметили они.

В частности, оппоненты Трампа хотят знать, какие критерии будут использоваться для обеспечения соответствия вакцины научным стандартам безопасности и эффективности и кто подтвердит, что решение о создании вакцины против COVID-19 продиктовано наукой, а не политикой.

Кроме того, Байдена и Харрис интересует план по распределению и распространению вакцины среди американцев "бесплатно, безопасно, справедливо и без политики".

Ранее президент Трамп заявил, что, по его мнению, вакцина против COVID-19 может быть готова ко дню выборов в США - 3 ноября.

Между тем, главный американский инфекционист Энтони Фаучи считает это маловероятным.

"Маловероятно, что у нас будет окончательный ответ к этому времени. Скорее всего, к концу года", - цитирует Фаучи телеканал CNN.

По последним данным института Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 6 млн. 325 тыс. 45 случаев заболевания COVID-19, скончались 189 тыс. 557 человек.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]