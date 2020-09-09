Испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca приостановлены из-за возможной побочной реакции

Клинические испытания вакцины против COVID-19 AstraZeneca были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников, сообщила компания во вторник.

"В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской коронавирусной вакцины наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности", - говорится в заявлении AstraZeneca.

Отмечается, что болезнь у одного из участников испытания может быть и не вызвана вакциной. Однако это необходимо проверить.

"Мы работаем над ускорением рассмотрения одного события, чтобы свести к минимуму любое потенциальное влияние на сроки испытаний", - добавила компания.

По данным портала Stat News, участник, у которого была заподозрена "серьезная побочная реакция", находится в Великобритании.

AstraZeneca-одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. В настоящее время в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

В июле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что российская компания "Р-Фарм" ведет переговоры с британской фармкомпанией AstaZeneca о производстве оксфордской вакцины в России.

"Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм", - сказал Дмитриев.