Космические силы были созданы в связи с тем, что ими обладают Россия и Китай - Трамп

Космические силы США были созданы в противовес действиям России и Китая в этом направлении, заявил президент Дональд Трамп.

Он сказал, что принял решение о создании этого рода войск, став президентом.

"Я оценил это тогда, когда стал президентом, и увидел, что это делают Россия и Китай. Я понял, что мы должны сделать то же самое", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине.

При этом Трамп заметил, что "это было непросто, это было трудно".

Он заявил, что "на деле я сделал больше, чем обещал" во время совей предвыборной кампании 2016 года.