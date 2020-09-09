Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0224 GBR   2.2334 TRY   0.2281

Цена на нефть

$/bbl   08.09 WTI 36.76 -2.36 Brent 39.78 -2.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.09.2020 09:29

Космические силы были созданы в связи с тем, что ими обладают Россия и Китай - Трамп

Космические силы США были созданы в противовес действиям России и Китая в этом направлении, заявил президент Дональд Трамп.

Он сказал, что принял решение о создании этого рода войск, став президентом.

"Я оценил это тогда, когда стал президентом, и увидел, что это делают Россия и Китай. Я понял, что мы должны сделать то же самое", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине.

При этом Трамп заметил, что "это было непросто, это было трудно".

Он заявил, что "на деле я сделал больше, чем обещал" во время совей предвыборной кампании 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОСМОС, СИЛЫ


Похожие новости


Разработанная в США стратегия космической обороны нацелена достижение превосходства над Россией и Китаем - Пентагон Астронавты NASA готовятся к предстоящим выходам в открытый космос с борта МКС США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос - Трамп Трамп: частный сектор - это будущее освоения космоса Трамп: нельзя быть "номером один" на Земле, если ты - "номер два" в космосе NASA заплатило почти $4 млрд за полеты астронавтов на "Союзах"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]