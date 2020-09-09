Йеменские повстанцы нанесли удар по аэропорту в саудовском городе Абха - представитель группировки

Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по объектам в международном аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, сообщил военный представитель группировки Яхья Сареа в твиттере.

Он информировал, что для нанесения удара рано утром в среду были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Власти Саудовской Аравии пока не подтвердили это сообщение.