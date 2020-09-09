ВС Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 51 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 51 раз", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари на территории Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам, Коханеби, Эсрик Джирдахан Товузского района, Гаравелилер Гедабекского района.
"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилабурт Тертерского района, Тагибейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедлы, Горган, Курдлер, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов", - отмечает Минобороны.
Х.Насирзаде
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