Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 773

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 773, сообщает в среду грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 882 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 390 человек. Выздоровели 1 тыс. 321, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.