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Дальнее зарубежье 09.09.2020 11:01

Крупный пожар уничтожил лагерь для нелегалов на греческом острове Лесбос

Тысячи нелегалов смогли покинуть лагерь беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос во время сильного пожара, сообщает греческий телеканал "Скай".

"Огонь распространился как внутри, так и вне лагеря, он разорен. Сейчас полицейские блокировали более 12 тыс. человек на одной из автомагистралей", - рассказал в эфире телеканала представитель местной администрации Стратос Кителис.

"Складывается сложная ситуация, поскольку среди людей, покинувших лагерь, есть инфицированные коронавирусом COVID-19", - добавил он.

Сообщений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

В полиции и пожарной службе сообщили, что причина пожара пока не установлена. Сообщения о том, что речь может идти о поджогах в знак протеста против усиления карантинных мер на территории лагеря, ни в полиции, ни в пожарной службе не подтверждают.

Ранее на этой неделе в лагере "Мория" заражение COVID-19 было выявлено у 35 человек.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ЛАГЕРЬ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]