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СНГ 09.09.2020 11:03

Лукашенко заявил, что разговор о Навальном был перехвачен радиоэлектронной разведкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что запись разговора представителей Запада о ситуации с российским оппозиционером Алексея Навального была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки.

"Мы развернули эту станцию (станция радиоэлектронной разведки) в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю", - приводит словам белорусского президента главный редактор радистанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в одном из своих интервью.

По словам Бабаяна, который участвовал в интервью с белорусским лидером, Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РАЗГОВОР, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]