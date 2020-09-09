Лукашенко заявил, что разговор о Навальном был перехвачен радиоэлектронной разведкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что запись разговора представителей Запада о ситуации с российским оппозиционером Алексея Навального была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки.

"Мы развернули эту станцию (станция радиоэлектронной разведки) в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю", - приводит словам белорусского президента главный редактор радистанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в одном из своих интервью.

По словам Бабаяна, который участвовал в интервью с белорусским лидером, Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".