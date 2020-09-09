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СНГ 09.09.2020 11:16

Полная запись перехваченного разговора о Навальном передана Бортникову - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в СМИ был опубликован только фрагмент записи разговора представителей Запада о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального, а полная версия передана глава ФСБ России Александру Бортникову.

"Это только кусочек этой пленки. У нас есть весь этот разговор. Если хотите послушать, тогда попросите директора ФСБ России, потому что я передал эту пленку ему", - приводит слова Лукашенко из интервью с представителями российских СМИ главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По словам Лукашенко, судьбу полученной записи будут решать российские спецслужбы, "теперь это прерогатива ФСБ, и он (Бортников) будет принимать решение".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, НАВАЛЬНЫЙ, ЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]