Полная запись перехваченного разговора о Навальном передана Бортникову - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в СМИ был опубликован только фрагмент записи разговора представителей Запада о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального, а полная версия передана глава ФСБ России Александру Бортникову.

"Это только кусочек этой пленки. У нас есть весь этот разговор. Если хотите послушать, тогда попросите директора ФСБ России, потому что я передал эту пленку ему", - приводит слова Лукашенко из интервью с представителями российских СМИ главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По словам Лукашенко, судьбу полученной записи будут решать российские спецслужбы, "теперь это прерогатива ФСБ, и он (Бортников) будет принимать решение".