В Армении за сутки 199 заражений COVID-19, скончались пять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 199 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 45 тыс. 152, сообщает в среду единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 184. "Из них 905 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 279 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 41 тыс. 23 человека (+431 за сутки).

За минувшие сутки медики в Армении сделали 3 тыс. 518 тестов на коронавирус.