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Регион 09.09.2020 11:25

В Армении за сутки 199 заражений COVID-19, скончались пять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 199 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 45 тыс. 152, сообщает в среду единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 184. "Из них 905 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 279 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 41 тыс. 23 человека (+431 за сутки).

За минувшие сутки медики в Армении сделали 3 тыс. 518 тестов на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]