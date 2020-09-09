Треть россиян видит ухудшение в российско-белорусских отношениях - опрос

Отношения между Россией и Белоруссий в течение последнего года ухудшились, считают 32% граждан РФ, каждый пятый россиянин (20%) считает их нормальными, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
"Как и в январе 2019 года, половина россиян считают, что отношения между странами остаются прежними (49%). Тенденцию к ухудшению наблюдают 32% россиян, а к улучшению - 8%", - свидетельствуют данные опроса.
Согласно результатам исследования, 23% россиян называют отношения между двумя странами дружественными, 20% граждан РФ считают их хорошими и добрососедскими, также 20% считают их нормальными и спокойными. Прохладными отношения между Россией и Белоруссией считают 16% россиян, а 11% сограждан видят их напряженными.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 20 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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