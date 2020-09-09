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СНГ 09.09.2020 19:01

Треть россиян видит ухудшение в российско-белорусских отношениях - опрос

Отношения между Россией и Белоруссий в течение последнего года ухудшились, считают 32% граждан РФ, каждый пятый россиянин (20%) считает их нормальными, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

"Как и в январе 2019 года, половина россиян считают, что отношения между странами остаются прежними (49%). Тенденцию к ухудшению наблюдают 32% россиян, а к улучшению - 8%", - свидетельствуют данные опроса.

Согласно результатам исследования, 23% россиян называют отношения между двумя странами дружественными, 20% граждан РФ считают их хорошими и добрососедскими, также 20% считают их нормальными и спокойными. Прохладными отношения между Россией и Белоруссией считают 16% россиян, а 11% сограждан видят их напряженными.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 20 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]