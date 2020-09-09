Лукашенко: Беларуси нужен сильный лидер, но некоторые полномочия стоит передать другим органам власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна остаться президентской республикой, но некоторые полномочия нужно передать другим органам власти.

"Некоторые представители политических партий сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо, но при этом надо помнить - и Россия, и Белоруссия, и Украина - это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями, и в этом его сила. Но даже не в Конституции дело, многие полномочия президента надо передавать губернаторам, парламенту, может быть надо поменять структуру, например, назначения районных судей или областных судей", - сказал Лукашенко в интервью российским журналистов, которое опубликовано на канале RT.

При этом он отметил, что условие одно: "получил власть - отвечай".

По словам Лукашенко, президент должен сохранить контроль за ситуацией в стране и за ветвями власти.