Лукашенко исключает выход Белоруссии из ОДКБ и вступление в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против выхода страны из ОДКБ и заявил, что возможному вступлению страны в НАТО Россия "категорически воспрепятствует".

"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

"Если они (оппозиция - ИФ) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования (НАТО): немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - заявил Лукашенко.

"Да и потом - это же жуткая глупость. Если мы сделаем этот шаг - а вы понимаете, что россияне не станут на это спокойно смотреть, так как не очень приятно, если танки будут, грубо говоря, под Смоленском. И Россия, конечно же, этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - утверждал Лукашенко.

22 августа Лукашенко выразил уверенность, что ОДКБ поддержит его против организаторов протестов в республике, которые, по его словам, действуют из-за рубежа. "Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства, это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство страны и ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно.

В Белоруссии месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы в те дни выходили по 100 с лишним тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.