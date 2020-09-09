Додон объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента на второй срок

Президент Молдовы Игорь Додон в среду подал в Центральную избирательную комиссию документы о регистрации инициативной группы, которая будет заниматься сбором подписей в поддержку его кандидатуры на пост главы государства.

"Я решил баллотироваться на второй срок в качестве президента, потому что убежден в поддержке граждан, которые желают, чтобы я продолжил свою работу на посту президента и довел до конца свою политическую повестку - ради достижения экономических и социальных целей, обеспечения прогресса Республики Молдова. Это и мое желание - продолжить во время второго президентского мандата то, что я начал в первом",- написал после этого Додон на своей странице в facebook.

Он признал, что "эти годы президентства были очень трудными".

"На первом этапе мы столкнулись с олигархическим режимом Плахотнюка, который нам удалось свергнуть. Затем наступила пандемия COVID, засуха, прекращение деятельности многих экономических агентов. Управлять всеми этими процессами было сложно, но я считаю, что нам удалось сохранить экономику и обеспечить все выплаты бюджетникам и пенсионерам, в том числе помочь фермерам, деловой среде. И наши решения оказались верными", - считает президент.

Он выразил надежду, что "после преодоления пандемии откроются новые возможности для более активного продолжения реализации политических проектов и социальных проектов".

"Люди понимают, что во время пандемии и глобального экономического кризиса нашей стране, как никогда, необходимы стабильность, взвешенность во внешней политике, твердость в поддержании управленческой дисциплины. Между тем, политические эксперименты, которые предлагают некоторые партии на этих выборах, могут погрузить страну в экономический, социальный и политический хаос, из которого она выберется нескоро", - подчеркнул Додон.

По его мнению, Молдова не может больше позволить себе "экспериментов с безответственными политиками, не имеющими ясного видения, проекта, опыта, зато обладающих гражданством другого государства и ставшими марионеткам, управляемыми извне".

"Я считаю, что Молдавию должен возглавлять ответственный лидер-патриот с характером, который уважает национальные ценности, чтит молдавские традиции и христианскую веру, а во внешней политике знает, как поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Западом. Молдавии нужен лидер, который не допустит реванша олигархов, сохранит нейтралитет страны и будет поддерживать межнациональный мир и порядок. И я абсолютно убежден, что это мнение большинства граждан", - написал президент Молдавии.

Он пожелал успехов оппонентам, выразив пожелание, чтобы "эти выборы стали одними из самых свободных и справедливых в Республике Молдова".

"Решать будет народ, а мы подчинимся этому решению. С Божьей помощью на благо Молдовы и во имя процветания нашего народа!", - заключил Додон.

Накануне он обсудил вопрос участия в президентских выборах с парламентской фракцией Партии социалистов, неформальным лидером которой он является.

ЦИК принимает документы для регистрации групп в период с 1 по 11 сентября, включая выходные дни. В течение трех дней после приема ЦИК должна рассмотреть документы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации инициативной группы. Каждая инициативная группа должна представить в ЦИК от 15 до 25 тыс. подписей в поддержку потенциального кандидата. ЦИК рассматривает документы в течение не более семи дней. Регистрация кандидатов завершится не позднее 8 октября. Каждый конкурент на выборах может проводить предвыборную агитацию с момента своей регистрации в ЦИК.

До настоящего времени ЦИК зарегистрировал десять инициативных групп по сбору подписей для регистрации кандидатов. При этом, только двое кандидатов собрали необходимое количество подписей и подали все документы для регистрации в качестве участников избирательной кампании. Это лидер "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый и один из лидеров правой оппозиции, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе.