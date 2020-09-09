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Дальнее зарубежье 09.09.2020 22:49

Безработица в ОЭСР в июле упала до 7,7%, но остается выше докоронавирусного уровня

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле снизилась до 7,7% по сравнению с 8% в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в среду данные.

Это на 2,5 процентного пункта (п.п.) превышает показатель за февраль, то есть до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце сократилось на 1,6 млн человек - до 50,5 млн, говорится в сообщении организации.

Безработица среди женщин опустилась на 0,2 п.п. - до 8,2%, среди мужчин - на 0,3 п.п., составив 7,4%. Безработица среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизилась на 0,6 п.п. - до 16,2%.

Между тем темпы роста безработицы в различных странах ОЭСР в июле существенно варьировались.

Так, в еврозоне она увеличилась по итогам четвертого месяца подряд и достигла 7,9% (против 7,7% месяцем ранее и 7,3% в феврале), в том числе был зафиксирован подъем во Франции, Ирландии, Италии и Португалии. В Японии безработица тоже выросла - до 2,9% с 2,8% в июне.

Между тем в США она упала в июле до 10,2% по сравнению с 11,1% в предшествующий месяц, в Канаде - до 10,9% с 12,3%. Однако безработица и в этих государствах остается выше февральского показателя - соответственно на 6,7 п.п. и 5,3 п.п.

Предварительные данные за первую половину августа указывают на дальнейшее сокращение безработицы: в США - до 8,4% и в Канаде - до 10,2%, отмечается в сообщении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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