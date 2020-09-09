Глава Евросовета заявил о готовности ЕС помочь Греции в связи с пожаром в лагере мигрантов

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил солидарность с пострадавшими от пожара в лагере мигрантов "Мория" на греческом острове Лесбос и с местным населением.

"Мои мысли обращены ко всем, кто подвергся опасности в лагере мигрантов "Мория". Полная солидарность с жителями Лесбоса, предоставляющими приют, мигрантами и персоналом, - написал Мишель в твиттере. - Мы поддерживаем связь с властями Греции и готовы оказать поддержку".

Пожар в лагере мигрантов на греческом острове лишил крова 12 тыс. человек. "Огонь распространился как внутри, так и вне лагеря, он разорен. Сейчас полицейские блокировали более 12 тыс. человек на одной из автомагистралей, - рассказал представитель местной администрации Стратос Кителис. - Складывается сложная ситуация, поскольку среди людей, покинувших лагерь, есть инфицированные коронавирусом COVID-19".

Сообщений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

В полиции и пожарной службе сообщили, что причина пожара пока не установлена. Сообщения о том, что речь может идти о поджогах в знак протеста против усиления карантинных мер на территории лагеря, ни в полиции, ни в пожарной службе не подтверждают.

Ранее на этой неделе в лагере "Мория" заражение COVID-19 было выявлено у 35 человек.