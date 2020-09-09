Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0025 RUR   0.0223 GBR   2.2048 TRY   0.2272

Цена на нефть

$/bbl   08.09 WTI 36.76 -2.36 Brent 39.78 -2.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.09.2020 16:45

Глава Евросовета заявил о готовности ЕС помочь Греции в связи с пожаром в лагере мигрантов

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил солидарность с пострадавшими от пожара в лагере мигрантов "Мория" на греческом острове Лесбос и с местным населением.

"Мои мысли обращены ко всем, кто подвергся опасности в лагере мигрантов "Мория". Полная солидарность с жителями Лесбоса, предоставляющими приют, мигрантами и персоналом, - написал Мишель в твиттере. - Мы поддерживаем связь с властями Греции и готовы оказать поддержку".

Пожар в лагере мигрантов на греческом острове лишил крова 12 тыс. человек. "Огонь распространился как внутри, так и вне лагеря, он разорен. Сейчас полицейские блокировали более 12 тыс. человек на одной из автомагистралей, - рассказал представитель местной администрации Стратос Кителис. - Складывается сложная ситуация, поскольку среди людей, покинувших лагерь, есть инфицированные коронавирусом COVID-19".

Сообщений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

В полиции и пожарной службе сообщили, что причина пожара пока не установлена. Сообщения о том, что речь может идти о поджогах в знак протеста против усиления карантинных мер на территории лагеря, ни в полиции, ни в пожарной службе не подтверждают.

Ранее на этой неделе в лагере "Мория" заражение COVID-19 было выявлено у 35 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ, МИГРАНТЫ, ПОЖАР


Похожие новости


Завершение строительства газовой перемычки между Грецией и Болгарией переносится с 2020 на 2021г РФ обсуждает подключение южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию, это вполне реально - Путин Греция достигла предварительного соглашения с кредиторами об экономических реформах Итоги греческого референдума не говорят, что Афины хотят порвать отношения с Европой - Ципрас Европейский союз не хочет компромисса с правительством Греции - Guardian ЕЦБ усилит давление на банки Греции - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]