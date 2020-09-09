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Макроэкономика 09.09.2020 23:18

Экономика Германии не сильно пострадает от санкций против РФ - эксперт IWH

Возможное ужесточение санкции в отношении России не слишком обременит экономику Германии, считают в Институте экономических исследований (IWH).

Эксперты не отрицают, что сфера внешней торговли между Европейским союзом и Россией ощущает на себе последствия действующих санкций, сообщает Deutsche Welle.

"Однако нужно также отметить, что в количественном отношении экспорт в Россию не так важен для Германии", - подчеркнул эксперт IWH Оливер Хольтемёллер. С экономическим эффектом санкций Германия "в целом в состоянии справиться", заявил он в интервью агентству dpa.

По данным института, доля экспорта из Германии в Россию в 2019 году находилась в диапазоне однозначного числа в общем объеме. Она варьируется в зависимости от федеральной земли и составляет от 1,5% до 3%, пояснил Холтемёллер.

Доля немецкого экспорта в Россию снизилась в 2014 году, но не только из-за введенных тогда санкций. "В тот период значительно упали цены на нефть", - отметил эксперт.

Продажа нефти является основным источником иностранной валюты для России, а также составляет значительную часть российского государственного бюджета. Следовательно, российский импорт колебался в зависимости от цены на нефть, заявил Холтемёллер.

Дальнейшее ужесточение санкций в отношении России "определенно будет ощущаться экономически", но с макроэкономической точки зрения эти эффекты довольно малы - еще и потому, что другие проблемы, такие как последствия пандемии COVID-19 и Brexit, сейчас более актуальны для многих компаний.

Хольтемёллер считает вопрос о целесообразности ужесточения санкций в отношении РФ политическим решением.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]