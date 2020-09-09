Экономика Германии не сильно пострадает от санкций против РФ - эксперт IWH

Возможное ужесточение санкции в отношении России не слишком обременит экономику Германии, считают в Институте экономических исследований (IWH).
Эксперты не отрицают, что сфера внешней торговли между Европейским союзом и Россией ощущает на себе последствия действующих санкций, сообщает Deutsche Welle.
"Однако нужно также отметить, что в количественном отношении экспорт в Россию не так важен для Германии", - подчеркнул эксперт IWH Оливер Хольтемёллер. С экономическим эффектом санкций Германия "в целом в состоянии справиться", заявил он в интервью агентству dpa.
По данным института, доля экспорта из Германии в Россию в 2019 году находилась в диапазоне однозначного числа в общем объеме. Она варьируется в зависимости от федеральной земли и составляет от 1,5% до 3%, пояснил Холтемёллер.
Доля немецкого экспорта в Россию снизилась в 2014 году, но не только из-за введенных тогда санкций. "В тот период значительно упали цены на нефть", - отметил эксперт.
Продажа нефти является основным источником иностранной валюты для России, а также составляет значительную часть российского государственного бюджета. Следовательно, российский импорт колебался в зависимости от цены на нефть, заявил Холтемёллер.
Дальнейшее ужесточение санкций в отношении России "определенно будет ощущаться экономически", но с макроэкономической точки зрения эти эффекты довольно малы - еще и потому, что другие проблемы, такие как последствия пандемии COVID-19 и Brexit, сейчас более актуальны для многих компаний.
Хольтемёллер считает вопрос о целесообразности ужесточения санкций в отношении РФ политическим решением.
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
ВС Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Карабахские армяне осудили призыв главы сепаратистской «НКР» готовиться к войне с Азербайджаном
9 человек с коронавирусом умерли за сутки в Молдавии, выявлены 588 новых случаев заражения
В Таджикистане за сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, один человек умер
Около 400 тыс. российских туристов посетили турецкую Анталью с начала года
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
В Англии ужесточат ограничительные меры из-за роста числа заражений COVID-19, вводится "правило шести"
В Китае за сутки выявлены 22 новых случая заражения коронавирусом, все "завозные"
В ФРГ считают, что Навальный выжил благодаря быстрым действиям пилота и омских врачей - германская газета
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку состоялась онлайн-конференция по обмену опытом работы с детьми в период карантина
AccessBank объявляет Тендер по закупке - Маршрутизаторы Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори