Guild Esports Дэвида Бекхэма планирует листинг на Лондонской бирже

Британская Guild Esports PLC Дэвида Бекхэма, специализирующаяся на киберспорте, объявила о намерении разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже осенью 2020 года.
Компания планирует привлечь 20 млн фунтов стерлингов ($25,86 млн) и рассчитывает быть оцененной в 50 млн фунтов. Guild Esports намерена использовать поступления от размещения акций для привлечения новых игроков, инвестиций в свой бренд и расширение сферы деятельности.
Guild Esports, которая летом текущего года привлекла 5 млн фунтов в ходе раунда частного финансирования, ставит целью создание глобальной франшизы для участия в крупнейших соревнованиях по киберспорту, а также инфраструктуры для поиска и подготовки игроков.
Компания намерена подготовить команды для участия в четырех глобальных онлайн-играх: Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League и Fifa.
Guild станет первой киберспортивной франшизой, которая выйдет на Лондонскую фондовую биржу, отмечается в сообщении компании.
Бекхэм, являющийся соучредителем Guild Esports, будет использовать свое влияние и популярность в мире для поддержки развития бизнеса компании.
Guild рассчитывает получать выручку от победы в чемпионатах, возможностей в сфере цифрового маркетинга, спонсорств, торговли тематической продукцией, а также рекламных поездок и мероприятий, говорится в сообщении компании.
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