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Дальнее зарубежье 09.09.2020 17:21

Guild Esports Дэвида Бекхэма планирует листинг на Лондонской бирже

Британская Guild Esports PLC Дэвида Бекхэма, специализирующаяся на киберспорте, объявила о намерении разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже осенью 2020 года.

Компания планирует привлечь 20 млн фунтов стерлингов ($25,86 млн) и рассчитывает быть оцененной в 50 млн фунтов. Guild Esports намерена использовать поступления от размещения акций для привлечения новых игроков, инвестиций в свой бренд и расширение сферы деятельности.

Guild Esports, которая летом текущего года привлекла 5 млн фунтов в ходе раунда частного финансирования, ставит целью создание глобальной франшизы для участия в крупнейших соревнованиях по киберспорту, а также инфраструктуры для поиска и подготовки игроков.

Компания намерена подготовить команды для участия в четырех глобальных онлайн-играх: Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League и Fifa.

Guild станет первой киберспортивной франшизой, которая выйдет на Лондонскую фондовую биржу, отмечается в сообщении компании.

Бекхэм, являющийся соучредителем Guild Esports, будет использовать свое влияние и популярность в мире для поддержки развития бизнеса компании.

Guild рассчитывает получать выручку от победы в чемпионатах, возможностей в сфере цифрового маркетинга, спонсорств, торговли тематической продукцией, а также рекламных поездок и мероприятий, говорится в сообщении компании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИБЕРСПОРТ, КОМПАНИЯ, ЛИСТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]