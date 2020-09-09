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Дальнее зарубежье 09.09.2020 21:55

LVMH отказалась от покупки Tiffany при нынешних обстоятельствах

Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE не сможет завершить покупку американской Tiffany & Co. в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре 2019 года, сообщила французская компания в пресс-релизе.

Совет директоров LVMH рассмотрел обращение министерства иностранных дел Франции, который попросил компанию отложить завершение покупки до 2021 года в связи с угрозой введения пошлин на французские товары в США.

В обоснование своего решения LVMH также приводит запрос Tiffany о переносе крайнего срока закрытия сделки до 31 декабря.

"При нынешних обстоятельствах группа LVMH не сможет завершить покупку Tiffany & Co.", - говорится в сообщении.

Ранее компании уже переносили дедлайн на три месяца - до 24 ноября. По условиям соглашения, заключенного компаниями в ноябре 2019 года, LVMH планировала заплатить за Tiffany $16,2 млрд.

Tiffany, в свою очередь, сообщила в среду, что подала иск против LVMH в штате Делавэр. В американской компании считают, что LVMH не может отказаться от сделки, заявляя о нарушении ее условий со стороны Tiffany или ссылаясь на "патриотические обязательства".

Котировки Tiffany упали на 8,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду. Бумаги LVMH в Париже дешевеют на 1%.

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Тэги: МИР, LVMH, TIFFANY, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]