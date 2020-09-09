LVMH отказалась от покупки Tiffany при нынешних обстоятельствах

Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE не сможет завершить покупку американской Tiffany & Co. в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре 2019 года, сообщила французская компания в пресс-релизе.
Совет директоров LVMH рассмотрел обращение министерства иностранных дел Франции, который попросил компанию отложить завершение покупки до 2021 года в связи с угрозой введения пошлин на французские товары в США.
В обоснование своего решения LVMH также приводит запрос Tiffany о переносе крайнего срока закрытия сделки до 31 декабря.
"При нынешних обстоятельствах группа LVMH не сможет завершить покупку Tiffany & Co.", - говорится в сообщении.
Ранее компании уже переносили дедлайн на три месяца - до 24 ноября. По условиям соглашения, заключенного компаниями в ноябре 2019 года, LVMH планировала заплатить за Tiffany $16,2 млрд.
Tiffany, в свою очередь, сообщила в среду, что подала иск против LVMH в штате Делавэр. В американской компании считают, что LVMH не может отказаться от сделки, заявляя о нарушении ее условий со стороны Tiffany или ссылаясь на "патриотические обязательства".
Котировки Tiffany упали на 8,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду. Бумаги LVMH в Париже дешевеют на 1%.
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе
ВС Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Карабахские армяне осудили призыв главы сепаратистской «НКР» готовиться к войне с Азербайджаном
Экономика Германии не сильно пострадает от санкций против РФ - эксперт IWH
EIA повысило прогноз добычи нефти в США в 2020г на 0,1 млн б/с - до 11,4 млн, на 2021г сохранило 11,1 млн б/с
Минэнерго США прогнозирует среднюю цену Brent на IV кв. в $44/барр., оценка на 2021г понижена с $50 до $49/барр.
9 человек с коронавирусом умерли за сутки в Молдавии, выявлены 588 новых случаев заражения
В Таджикистане за сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, один человек умер
Около 400 тыс. российских туристов посетили турецкую Анталью с начала года
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку состоялась онлайн-конференция по обмену опытом работы с детьми в период карантина
AccessBank объявляет Тендер по закупке - Маршрутизаторы Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори