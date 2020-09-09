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Дальнее зарубежье 09.09.2020 15:43

Вице-канцлер ФРГ заявил, что ответные меры на ситуацию с Навальным ЕС должен принять совместно - Bloomberg

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным ЕС должен отреагировать совместно, передает в среду агентство Bloomberg.

"Делом Навального ЕС должен заниматься совместно", - приводит агентство слова вице-канцлера.

Он подчеркнул, что Берлин не может принять инцидент с Навальным, и призвал российские власти помочь с прояснением обстоятельств случившегося.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]