Делегация ОАЭ совершит первый официальный визит в Израиль 22 сентября - газета

Делегация ОАЭ планирует впервые официально посетить Израиль 22 сентября, сообщает интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание отмечает, что ни израильская сторона, ни власти ОАЭ пока не комментируют эту информацию.
Израильская делегация уже посетила ОАЭ - 31 августа она прибыла в эту страну первым коммерческим рейсом, который выполнила израильская авиакомпания El Al.
"Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы", - заявил журналистам перед вылетом рейса советник президента США Джаред Кушнер.
Он пояснил, что власти Саудовской Аравии разрешили израильскому самолету пересечь их воздушное пространство, что также - беспрецедентно.
Вместе с Кушнером этим рейсом летели советник по национальной безопасности Роберт О`Брайен, спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Израильскую делегацию представлял советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и чиновники ряда израильских министерств.
Официальное подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ ожидается 15 сентября в Вашингтоне.
В августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений.
ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры о нормализации отношений и с другими арабскими и исламскими странами.
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