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09.09.2020 18:11

Делегация ОАЭ совершит первый официальный визит в Израиль 22 сентября - газета

Делегация ОАЭ планирует впервые официально посетить Израиль 22 сентября, сообщает интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что ни израильская сторона, ни власти ОАЭ пока не комментируют эту информацию.

Израильская делегация уже посетила ОАЭ - 31 августа она прибыла в эту страну первым коммерческим рейсом, который выполнила израильская авиакомпания El Al.

"Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы", - заявил журналистам перед вылетом рейса советник президента США Джаред Кушнер.

Он пояснил, что власти Саудовской Аравии разрешили израильскому самолету пересечь их воздушное пространство, что также - беспрецедентно.

Вместе с Кушнером этим рейсом летели советник по национальной безопасности Роберт О`Брайен, спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Израильскую делегацию представлял советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и чиновники ряда израильских министерств.

Официальное подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ ожидается 15 сентября в Вашингтоне.

В августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры о нормализации отношений и с другими арабскими и исламскими странами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]