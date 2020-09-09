Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с послом Италии в Баку Аугусто Массари, сообщает пресс-служба МИД.

«Собеседники обменялись мнениями о расширении сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической, образовательной, научной, культурной и других сферах, а также о реализации проектов в ненефтяном секторе», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде