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Внешняя политика 09.09.2020 16:04

Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Италии реализацию проектов в ненефтяном секторе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с послом Италии в Баку Аугусто Массари, сообщает пресс-служба МИД.

«Собеседники обменялись мнениями о расширении сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, энергетической, образовательной, научной, культурной и других сферах, а также о реализации проектов в ненефтяном секторе», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ИТАЛИЯ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]