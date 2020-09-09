В Азербайджане за сутки выявлено 175 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 732, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 139 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 555.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 119 человек (+154 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 58 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,14 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 980 тыс. 978 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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