В Азербайджане за сутки выявлено 175 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 175 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 732, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 139 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 555.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 119 человек (+154 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 58 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,14 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 980 тыс. 978 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде