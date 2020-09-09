Контингент США в Ираке сокращается более чем на треть

США до конца сентября более чем на треть сократят воинский контингент в Ираке, сообщил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Он заявил журналистам, что в этом месяце число американских военных в Ираке уменьшится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс., передала в среду британская телерадиокорпорация BBC.

По словам Маккензи, оставшиеся американские военные продолжат оказывать помощь иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация).

Ранее представитель американской администрации сообщил журналистам, что в Соединенные Штаты объявят в среду о сокращении численности своего воинского контингента в Ираке.

"В ближайшие дни последует также заявление по Афганистану", - добавил он.