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09.09.2020 16:13

Контингент США в Ираке сокращается более чем на треть

США до конца сентября более чем на треть сократят воинский контингент в Ираке, сообщил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Он заявил журналистам, что в этом месяце число американских военных в Ираке уменьшится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс., передала в среду британская телерадиокорпорация BBC.

По словам Маккензи, оставшиеся американские военные продолжат оказывать помощь иракским силам безопасности в искоренении последних очагов группировки ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация).

Ранее представитель американской администрации сообщил журналистам, что в Соединенные Штаты объявят в среду о сокращении численности своего воинского контингента в Ираке.

"В ближайшие дни последует также заявление по Афганистану", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ИРАК, КОНТИНГЕНТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]