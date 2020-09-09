Рост продажи инвалюты в Азербайджане ожидаем – ГПБ

Рост продажи иностранной валюты, наблюдаемый в Азербайджане на текущей неделе, может быть обусловлен увеличением трансфертов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет, считают аналитики российского «Газпромбанка» (ГПБ).

«Объем продаж валюты на аукционе ЦБА во вторник вырос на 16,5% по сравнению с результатами валютного аукциона неделей ранее и достиг максимального уровня с конца марта. Несмотря на рост, продажи на вчерашнем аукционе остаются в 4,4 раза ниже максимальной отметки с начала года, наблюдаемой в марте ($323,2 млн). Рост продаж, наблюдаемый на этой неделе, на фоне заякореннных девальвационных ожиданий населения, может быть обусловлен продажей валюты ГНФАР в соответствии с графиком трансфертов в госбюджет, общий объем которых на 2020 год в середине августа был увеличен на 7,5% до 12,2 млрд манатов (эквивалент $7,2 млрд)», - считают аналитики ГПБ, передает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В ГПБ подчеркивают, что в соответствии с отчетом ГНФАР, по состоянию на 1 июля объем трансфертов в бюджет составил порядка 5,7 млрд манатов (эквивалент $3,4 млрд), или 46,7% от нового прогноза по трансфертам, в то время как оставшиеся 53% - 6,5 млрд манатов, или $3,8 млрд - будут переведены во втором полугодии 2020 года.

«Учитывая уже проданные в июле-августе $993,5 млн, среднемесячный объем трансферта из ГНФАР в бюджет в сентябре-декабре может составить порядка $700 млн. Этот объем на 40% превышает средний уровень июля-августа. Таким образом, наблюдаемый на этой неделе рост продаж валюты ГНФАР соответствует ожидаемым объемам ежемесячных трансфертов в бюджет Азербайджана до конца года», - отмечают аналитики Газпромбанк.

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться. Однако, в июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-августе 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $5 млрд 3,7 млн (рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ), в том числе в марте - $1 млрд 928,3 млн, в апреле - $531,1 млн, в мае - $334 млн, в июне - $373,2 млн, июле - $515,5 млн, августе - $478 млн.

А.Мамедов