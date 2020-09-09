Лукашенко не осознал причин протестов в Белоруссии, считают в Берлине

В Берлине считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко так и не понял причин акций протеста, которые начались после президентских выборов в стране, сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Лукашенко не понял протестов", - пишет агентство со ссылкой на представителя правительства ФРГ Мартину Фиц.

По данным агентства, Фиц также заявила, что в Германии "обеспокоены" сообщениями о задержании члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, сообщил исполнительный секретарь КС Иван Кравцов. "Прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник. Кравцов и Родненков утверждают, что не выезжали добровольно на Украину, как заявила ранее белорусская погранслужба.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает озвученные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Всего в ходе акций протеста были задержаны более 7 тыс. человек.