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Дальнее зарубежье 09.09.2020 19:24

В Берлине ожидают, что Британия не откажется от исполнения своих обязательств по соглашению о Brexit

Власти ФРГ надеются, что Великобритания полностью выполнит свою часть соглашения с Брюсселем по Brexit, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы хотим продолжать доверять британскому правительству в том, что оно полностью исполнит соглашение о выходе (из ЕС - ИФ)", - приводят ее слова западные СМИ.

Она отметила, что в связи с этим в Берлине с беспокойством восприняли информацию о планах Лондона предпринять односторонние действия, идущие вразрез с условиями соглашения.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что торговое соглашение с ЕС должно быть заключено до 15 октября, в ином случае его не будет.

Впоследствии координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Inter о своей обеспокоенности подобной позицией Лондона.

Однако он воздержался от подробного комментария к информации Financial Times, согласно которой правительство британского премьера Бориса Джонсона, возможно, планирует отказаться от обязательств, взятых на себя во время переговоров по выходу из ЕС. В частности, речь идет об обязательствах Лондона по поддержанию открытой границы между британской территорией Северная Ирландия и Ирландией, входящей в ЕС, что было предусмотрено подписанным соглашением о Brexit.

В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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