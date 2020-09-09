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Финансы 09.09.2020 19:49

Фондовый рынок США активно растет на фоне восстановления акций техсектора

Американские фондовые индексы уверенно повышаются в ходе торгов в среду после падения рынка днем ранее.

Накануне индикаторы сильно снизились, при этом Nasdaq Composite потерял более 4% на фоне продолжившейся распродажи акций технологических компаний. Nasdaq рухнул более чем на 10% за три дня с рекордного максимума, войдя в коррекцию. Потери индекса S&P 500 за три дня стали самыми существенными с июня.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний связана с опасениями, что их существенный рост ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Между тем в среду бумаги крупных представителей техсектора уверенно восстанавливаются.

"Некоторые предполагают, что это начало еще одной значительной распродажи, наподобие той, что наблюдалась весной 2000 года, когда лопнул "технологический пузырь". Я в этом очень сомневаюсь", - говорит директор по стратегии на глобальных рынках в Invesco Кристина Хупер, которую цитирует CNBC.

Акции Tesla Inc. дорожают на 8,1%. Во вторник они потеряли в цене 21,1% и перешли ко второму в текущем году "медвежьему" тренду. Дневное падение котировок стало рекордным для компании, пишет CNBC.

Котировки акций Apple Inc.увеличиваются на 2,5% после снижения на 6,7% накануне.

Бумаги Alphabet Inc.прибавляют в цене 0,5%, Microsoft Corp.- 2,4%, Facebook Inc.- 0,4%.

Тем временем акции Slack Technologies Inc. падают на 14,7%, несмотря на то, что американский разработчик приложения для обмена сообщениями во втором квартале 2021 финансового года продемонстрировал сокращение убытка и значительный рост числа клиентов, хотя некоторые пользователи сократили использование инструментов для совместной работы.

Цена бумаг Lyft Inc.снижается на 2,3%, хотя американский сервис заказа такси сообщил о продолжающемся восстановлении бизнеса после резкого падения спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции United Airlines HoldingsInc. дешевеют на 1,9%. Американская авиакомпания ухудшила прогнозы как для выручки, так и для провозных емкостей на третий квартал 2020 года, ожидая сохранения слабого туристического спроса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:04 поднялся на 410,75 пункта (1,49%) - до 27911,64 пункта.

Standard & Poors 500 набрал 56,44 пункта (1,69%) и составил 3388,28 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 214 пунктов (1,97%) - до 11061,69 пункта.

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Тэги: США, АКЦИИ, ТОРГИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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