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Дальнее зарубежье 09.09.2020 22:07

ЕС срочно готовит законы о правилах работы тоннеля под Ла-Маншем после выхода Великобритании из союза

Законодатели Евросоюза срочно готовят законы, которые бы обеспечили безопасную и эффективную работу железнодорожного туннеля под Ла-Маншем после выхода Великобритании из ЕС.

"Сегодня Комитет постоянных представителей Совета ЕС (Coreper) согласовал переговорный мандат по двум предложениям. Они направлены на сохранение единого органа по безопасности и дальнейшее применение единого набора правил на всей инфраструктуре, включая отрезок под юрисдикцией Великобритании", - сообщается в распространенном в среду коммюнике.

В настоящее время вся деятельность транспортной системы туннеля под Ла-Маншем (Channel Fixed Link) контролируется межправительственной комиссией, созданной в соответствии с Кентерберрийским договором 1986 года между Францией и Великобританией. Этот порядок прекращает свое действие с окончанием переходного периода для Brexit 31 декабря 2020 года.

В соответствии с мандатом Совета ЕС Франция будет уполномочена договориться с Великобританией о поправках к Кентерберийскому договору, а железнодорожные правила безопасности ЕС и функциональной совместимости будут изменены таким образом, чтобы межправительственная комиссия оставалась компетентным органом для применения законодательства ЕС в области безопасности в туннеле.

Переговоры между двумя законодательными органами ЕС - Советом ЕС и Европарламентом - по этим двум предложениям проходят в срочном порядке.

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Тэги: ЕС, ЛА/МАНШ, BREXIT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]