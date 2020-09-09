В Лондоне заявляют, что еще не прояснили с ЕС ключевые аспекты по Brexit

Соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС содержит неоднозначные пункты, которые все еще требуют прояснения, заявили в среду в британском правительстве.

"Соглашение о выходе и протокол по Северной Ирландии отличаются от других договоров. Они были согласованы в спешке, обстоятельства, при которых это делалось, были сложными", - приводят британские СМИ слова представителя премьера Великобритании.

"Оно (соглашение - ИФ) содержит неоднозначные моменты, и в ключевых сферах не хватает определенности. Оно было написано таким образом в расчете, что последующие соглашения, проясняющие эти аспекты, будут достигнуты между нами и ЕС", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе ожидается голосование по законопроекту о внутреннем рынке Великобритании, который затрагивает таможенные процедуры в Северной Ирландии.

В минувший понедельник официальный представитель Еврокомиссии Даниел Ферри, отвечая на вопрос о возможной попытке Лондона применить национальное законодательство, чтобы обойти некоторые пункты соглашения о выходе из ЕС, в частности, о границе между Ирландией и Северной Ирландией, отметил, что Брюссель "делает все, чтобы обеспечить долгосрочные экономические и политические интересы ЕС".

Будет соглашение до конца этого года или нет, заявил Ферри, возможный выход Великобритании из предыдущих соглашений "окажет негативное влияние на вопрос о границе, которой сейчас не существует".

Перед этим координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Inter о своей обеспокоенности позицией Лондона. По его словам, если переговоры закончатся отсутствием соглашения о будущих отношениях, "Соединенное Королевство вернется к традиционным и обычным правилам ВТО, будут таможенные тарифы".