В Таджикистане за сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, один человек умер

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 39 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 899 человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
За день до этого сообщалось о 36 выявленных заражениях за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 33 человека, с начала пандемии выздоровели 7 683 или 86,3 % больных. За прошедшие сутки зарегистрирован один факт смерти от последствий болезни, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стал 71 человек.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.
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