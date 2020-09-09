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ТЭК 09.09.2020 22:32

Минэнерго США прогнозирует среднюю цену Brent на IV кв. в $44/барр., оценка на 2021г понижена с $50 до $49/барр.

Цена нефти Brent в августе выросла на $2 за баррель от уровня июля - до $45/барр., что отражает факт перехода рынка от накопления коммерческих запасов нефти средним темпом 7,2 млн баррелей в день во втором квартале к выборке запасов с темпом 3,7 млн баррелей в сутки в третьем квартале, сообщило управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете.

EIA ожидает, что в четвертом квартале выборка запасов составит 3,1 млн б/с, а в 2021 году рынок станет относительно сбалансированным, и выборка запасов продолжится с темпом 0,3 млн б/с.

Несмотря на исчерпание остатков нефти, EIA ожидает их высокий уровень, а избыток мощностей по производству нефти ограничит повышающее давление на нефтяные цены.

EIA прогнозирует, что в четвертом квартале цена Brent составит в среднем $44/барр., а в 2021 году вырастет до $49/барр. Месяцем ранее управление прогнозировало цену на 2021 год в размере $50/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]