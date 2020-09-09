В ЕС рассматривают варианты помощи мигрантам, оставшимся без крова из-за пожара в лагере в Греции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвали партнеров по ЕС помочь мигрантам, оставшимся без крова после пожара в греческом лагере беженцев на острове Лесбос, сообщают европейские СМИ.

"Нашим приоритетом является безопасность тех, кто остался без крова", - заявила фон дер Ляйен.

В свою очередь Маас призвал партнеров из ЕС оценить, как они могут помочь Греции, в том числе, могут ли они принять беженцев у себя.

Норвегия уже предложила вывезти из лагеря Мория 50 сирийских мигрантов, однако в данный момент греческие власти запретили жителям покидать остров. Исключение сделают только для 400 несовершеннолетних, которых ЕС готов транспортировать на материк.

Министр по делам миграции Греции Нотис Митаракис заявил, что пожар в лагере произошел по вине беженцев, но не уточнил, считают ли его умышленным.

"В ночь со вторника на среду в лагере появилось множество возгораний... Произошедшее в Мории началось по вине беженцев, которые были недовольны введенным карантином", - сказал Митаракис.

Представитель местного муниципалитета Михалис Фрацескос утверждает, что пожар был преднамеренным. По его словам, палатки мигрантов были пусты, когда начался пожар, и поджигатели воспользовались сильным ветром.

В данный момент на острове введено чрезвычайное положение.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил солидарность с пострадавшими от пожара и заявил о готовности ЕС помочь Греции в этом вопросе. Он заявил, что Брюссель поддерживает контакт с Афинами по этому вопросу.

Пожар в лагере мигрантов на греческом острове лишил крова 12 тыс. человек. Причина его официально не установлена.