EIA повысило прогноз добычи нефти в США в 2020г на 0,1 млн б/с - до 11,4 млн, на 2021г сохранило 11,1 млн б/с

Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с.

В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,25 млн б/с.

Добыча нефти в США выросла, по предварительным данным, в августе до 10,8 млн б/с после снижения с 12,7 млн б/с в первом квартале до минимальных 10 млн б/с в мае. Рост добычи наблюдается, поскольку операторы сланцевой нефти вернули в эксплуатацию скважины в ответ на рост цен. Увеличение общего объема добычи нефти в США произошло, несмотря на остановку добычи в Мексиканском заливе в результате урагана Лаура.

EIA ожидает, что добыча вырастет до 11,2 млн б/с в сентябре, поскольку возобновится добыча в Мексиканском заливе.

Однако после сентября EIA ожидает, что добыча нефти в США незначительно снизится и составит в среднем чуть менее 11 млн б/с в первой половине 2021 года, поскольку ожидается, что новое бурение не принесет достаточного объема добычи, чтобы компенсировать снижение по существующим скважинам. EIA ожидает, что буровые работы вырастут к концу 2021 года, что приведет к увеличению добычи нефти в США до максимума.

По оценкам EIA, мировое производство жидкого топлива в августе составило в среднем 91,5 млн б/с, что на 9,7 млн б/с меньше, чем годом ранее. Снижение в значительной степени отражает добровольное сокращение добычи странами ОПЕК+, а также сокращение объемов бурения и добычи в США из-за низких цен на нефть. EIA ожидает, что мировое производство жидкого топлива вырастет в среднем до 99,3 млн б/с в 2021 году.