В Белом доме обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека в Белоруссии

В США всерьез обеспокоены данными о продолжающихся нарушениях прав человека в Белоруссии, заявила в среду представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"США чрезвычайно обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Белоруссии", - сказала она на брифинге, отметив, в частности, что поступают данные о "случаях похищения представителей оппозиции, насильственного выдворения оппозиционеров из страны".

Макэнани отметила, что "США работают со своими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает это насилие".

Она также указала, что прошедшие в Белоруссии выборы не были "ни честными, ни справедливыми".

"США призывают немедленно освободить людей, задержанных без законных оснований", - подчеркнула представитель Белого дома.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признает озвученные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Всего в ходе акций протеста были задержаны более 7 тыс. человек.

Основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, сообщил исполнительный секретарь КС Иван Кравцов. "Прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник. Кравцов и Родненков утверждают, что не выезжали добровольно на Украину, как заявила ранее белорусская погранслужба.

Колесникова и Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти, сообщает в среду Следственный комитет Белоруссии. "В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве ранее в среду.

Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", - отметили в ведомстве.