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Дальнее зарубежье 10.09.2020 08:36

Арабская коалиция уничтожила начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный хуситами

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате и уничтожении беспилотника со взрывчаткой, направленного хуситами в сторону королевства.

"Силы объединенной арабской коалиции перехватили и уничтожили этим утром (в четверг - ИФ) начиненный взрывчаткой беспилотник, один из тех, что (...) систематически запускаются для поражения гражданских лиц и объектов в Наджране (город на юго-западе Саудовской Аравии - ИФ)", - цитирует агентство SPA официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ОАЭ, КОАЛИЦИЯ, ХУСИТЫ, БЕСПИЛОТНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]