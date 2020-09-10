Арабская коалиция уничтожила начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный хуситами

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате и уничтожении беспилотника со взрывчаткой, направленного хуситами в сторону королевства.

"Силы объединенной арабской коалиции перехватили и уничтожили этим утром (в четверг - ИФ) начиненный взрывчаткой беспилотник, один из тех, что (...) систематически запускаются для поражения гражданских лиц и объектов в Наджране (город на юго-западе Саудовской Аравии - ИФ)", - цитирует агентство SPA официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.